Mullvad: Zweedse politie wilde via zoekbevel data vpn-klanten in beslag nemen

Vpn-provider Mullvad heeft naar eigen zeggen bezoek gekregen van de Zweedse politie, die door middel van een zoekbevel systemen met daarop gegevens van vpn-klanten in beslag wilde nemen. Dat heeft Mullvad via de eigen website laten weten. Volgens de vpn-provider is het de eerste keer in meer dan veertien jaar dat het van de autoriteiten een zoekbevel kreeg overhandigd.

Mullvad zegt geen gegevens van klanten te verzamelen. De vpn-provider verklaarde tegenover de Zweedse politie dat die geen aanleiding had om aan te nemen dat het zou vinden waar het naar zocht en de inbeslagnames dan ook onder Zweedse wetgeving illegaal zouden zijn. "Na het laten zien dat onze diensten inderdaad zo werken en zij met de procureur-generaal overlegden, ging ze er weer vandoor zonder enige klantgegevens mee te nemen", aldus Mullvad. De vpn-provider voegt toe dat ook als de politie iets had meegenomen, ze dat nog geen toegang tot klantgegevens had gegeven.