AP wil voor nieuwe schooljaar duidelijkheid over inzet Google-producten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil voor de start van het nieuwe schooljaar duidelijkheid van de overheid of Google-producten volgens de AVG-regels binnen het onderwijs kunnen worden gebruikt. Anders verwacht de privacytoezichthouder dat het gebruik van Googles clouddiensten en Chromebooks in het Nederlandse onderwijs wordt gestaakt. Dat blijkt uit een brief die de AP vorige maand naar minister Dijkgraaf van Onderwijs stuurde.

Eerder bleek dat Google Workspace for Education niet volgens de regels van de AVG kon worden gebruikt. Daarop kwam Google met een verbeterplan, maar dat neemt niet alle risico's volledig weg, zo werd begin dit jaar duidelijk. De afgelopen weken hebben onderwijsinstellingen SURF en SIVON gesprekken gevoerd met Google over de aanvullende maatregelen die nodig zijn.

Vorige maand is met Google een plan overeengekomen om deze maatregelen alsnog door te voeren. Hierbij is afgesproken dat de eerste resultaten op 1 mei worden opgeleverd en dat uiterlijk op 9 juni de afgesproken maatregelen volledig zijn doorgevoerd. "Door de gemaakte afspraken met Google concluderen SURF en SIVON dat het gebruik van Google Workspace for Education binnen het onderwijs door hen niet hoeft te worden ontraden", aldus Dijkgraaf.

De minister merkt op dat de Autoriteit Persoonsgegevens uiterlijk 15 mei duidelijkheid wil over het gebruik van Google-producten in het nieuwe schooljaar binnen het onderwijs. Vanwege de gemaakte afspraken met Google zal er echter pas in juni meer duidelijkheid over Workspace for Education zijn, gevolgd in augustus door duidelijkheid over Chromebooks. Security.nl meldde vorig jaar dat Google vanwege de privacyregels heeft aangegeven dit jaar met een nieuwe versie van Chrome OS en de Chrome-browser voor het Nederlandse onderwijs te komen.