Kritiek lek in VMware-analysetool laat remote aanvaller code als root uitvoeren

Een kritieke kwetsbaarheid in VMware Aria Operations for Logs, eerder nog bekend als vRealize Log Insight, laat een ongeauthenticeerde aanvaller code als root uitvoeren. VMware heeft beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid uitgebracht, die wordt aangeduid als CVE-2023-20864 en op een schaal van 1 tot en met 10 een impact van 9.8 heeft.

VMware Aria Operations for Logs is een tool voor het analyseren van logs. Het biedt volgens VMware "gecentraliseerd logmanagement" en is zowel op eigen systemen als een SaaS-omgeving te gebruiken. Door middel van een "deserialization" kwetsbaarheid is het mogelijk voor een aanvaller om het systeem over te nemen en code als root uit te voeren. Daarbij hoeft de aanvaller niet over inloggegevens te beschikken.

CVE-2023-20864 is volgens VMware een kritieke kwetsbaarheid die "meteen" moet worden gepatcht. Het probleem speelt alleen in versie 8.10.2 van de software. Andere versies van de software bevatten een andere kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-20865. Dit beveiligingslek is alleen te misbruiken door een aanvaller die al beheerdersrechten tot het systeem heeft. De impact van deze kwetsbaarheid is met een score van 7.2 dan ook lager beoordeeld dan CVE-2023-20864.