Huidige verkiezingssoftware blijft langer in gebruik door opzeggen contract Paragon

De huidige software die in Nederland bij de verkiezingen wordt gebruikt blijft langer in gebruik, omdat de Kiesraad het contract met Paragon, leverancier van de nieuwe verkiezingssoftware DHV, heeft opgezegd. Dat heeft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Vorige maand meldde de Kiesraad nog dat het verwachtte dat de nieuwe verkiezingssoftware dit jaar zou worden opgeleverd en volgend jaar tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement voor het eerst zou kunnen worden ingezet.

Het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV) is de vervanger van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) die nu wordt gebruik. Het DHV heeft dezelfde functie als het huidige OSV2020. Na afloop van verkiezingen worden in de stembureaus de stembiljetten met de hand geteld en de uitkomsten vastgelegd in een proces-verbaal. Vervolgens tellen gemeentelijke stembureaus, hoofdstembureaus en het centraal stembureau de uitslagen van de stembureaus digitaal bij elkaar op.

Volgens de Kiesraad krijgt Paragon Customer Communications de ontwikkeling van het DHV niet op tijd af en is er daarom besloten het contract met de softwareleverancier op te zeggen. "De afgelopen periode is gebleken dat de leverancier niet tijdig en met voldoende kwaliteit de onderdelen van de programmatuur kan opleveren die op basis van de aanbestedingseisen en de overeenkomst verwacht mag worden", zegt Kiesraad-voorzitter Wim Kuijken.

De Kiesraad stelt dat het niet met vertragingen en oplopende kosten te maken wil krijgen en daarom de overeenkomst met Paragon heeft ontbonden. Voor de ontwikkeling, beheer en de hosting van het DHV is 45 miljoen euro voor de duur van twintig jaar beschikbaar. De overeenkomst met Paragon had een looptijd van vijf jaar en kon drie keer met vijf jaar worden verlengd. De Kiesraad zal Paragon nu vragen om de al overgemaakte voorschotten van zes miljoen euro terug te betalen.

"Deze situatie heeft geen direct gevolg voor de organisatie en continuïteit van verkiezingen. Wel moet langer gebruik gemaakt worden van de huidige verkiezingssoftware, OSV2020", aldus minister Bruins Slot. De huidige overeenkomst voor de dienstverlening omtrent OSV2020 loopt door tot in juli 2025. De Kiesraad start nu een traject voor een Europese aanbesteding om te komen tot een nieuwe overeenkomst om OSV2020 langer te blijven ondersteunen en verder te ontwikkelen.

Bruins Slot merkt op dat OSV2020 elk jaar opnieuw is getoetst door een externe partij. De Kiesraad heeft voor de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van dit jaar op basis van beveiligingsonderzoek geconcludeerd dat OSV2020 verantwoord ingezet kan worden, zo laat de minister verder weten. Daarnaast start de Kiesraad de komende periode een ontwikkeltraject waarin het, samen met externe partijen, stapsgewijs naar nieuwe verkiezingssoftware wil toewerken. In het vervolgtraject zullen gemeenten ook nadrukkelijk betrokken worden. De plannen daarvoor worden de komende tijd uitgewerkt.