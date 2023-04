Ransomware zorgt voor uitval van diensten bij internetprovider SKP

Een ransomware-aanval op internetprovider SKP, dat actief is in het Zuid-Hollandse Pijnacker, Delfgauw en Nootdorp, heeft voor een uitval van allerlei diensten gezorgd. Dat heeft de kabelexploitant vandaag bekendgemaakt. De aanval op SKP (Stichting Kabeltelevisie Pijnacker) deed zich afgelopen zaterdagochtend voor en veroorzaakte storingen bij onder andere de glasvezel-, coax- en telefonie- en e-maildiensten.

"Direct nadat de eerste storingen zijn geconstateerd zijn we hard aan de slag gegaan om de oorzaak te vinden en de problemen op te lossen. In de loop van de dag bleek het om een aanval van buitenaf te gaan door hackers", zo stelt de provider. "Deze zogenaamde ransomware heeft een uitval van al onze diensten veroorzaakt." Vanwege de aanval werden diverse configuraties aangepast waardoor de coax-modems weer online konden komen. Voor de telefonie- en e-maildiensten werden nieuwe servers opgezet en ingericht.

"Gelukkig zijn we afgelopen weekend in staat geweest onze internet en televisiediensten gedeeltelijk in de lucht te krijgen. Helaas zijn er nog problemen met onze telefoniedienst, werkt de SKP e-mail niet en zijn er nog individuele klanten die internetproblemen ervaren", aldus de laatste update over de aanval. De provider hoopt de telefoniedienst vandaag weer online te krijgen. De e-maildienst zou morgen weer moeten werken. SKP zegt dat het aangifte bij de politie zal doen. Hoe de infectie zich kon voordoen bij de provider, die zo'n 22.000 aansluitingen zou hebben, is niet bekendgemaakt.