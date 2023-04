AP: Jumbo niet duidelijk wat het met gevraagde postcode klanten doet

Supermarktketen Jumbo is niet duidelijk wat het doet met de postcode die aan het klanten bij de zelfscankassa vraagt, zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegenover het AD weten. Bij een grote Haagse vestiging van de supermarktketen worden klanten die bij de zelfscankassa willen afrekenen eerst gevraagd om hun postcode in te voeren. Dat zou nodig zijn om de winkel "te optimaliseren".

Klanten hebben de mogelijkheid om het invoeren van de postcode te weigeren, hoewel deze optie tussen een aantal ongerelateerde opties zit verborgen. "Een supermarkt mag alleen om dat soort gegevens vragen als er een wettelijk correcte grondslag voor is, die duidelijk is voor de klanten. De verantwoordelijkheid om daar transparant in te zijn, ligt bij de supermarkt. In dit geval is het niet illegaal, maar de verklaring over wat er met de gegevens gebeurt is ook zeker niet duidelijk", aldus een woordvoerder van de AP aan het AD.

Ook de Consumentenbond is niet te spreken over de manier waarop Jumbo om de postcode vraagt. "Als je makkelijk kan weigeren is het in principe geen probleem. Je moet wel weten waar je mee instemt. Volgens de AVG moet het voor de klant wel duidelijk zijn waar de gegevens voor gebruikt worden." Jumbo geeft in het scherm dat klanten te zien krijgen geen verdere uitleg.

Een woordvoerder van de supermarktketen verklaart dat het om een onderzoek over de rol van de winkel gaat. "De verzamelde data gaan naar onze afdeling marktonderzoek die deze verder analyseren. Vanzelfsprekend is er geen koppeling met bankgegevens of camerabeelden."