Geektool Flipper Zero krijgt door firmware-update accuduur van een maand

De makers van geektool Flipper Zero hebben een firmware-update uitgebracht waardoor het apparaatje een accuduur van een maand krijgt. Volgens de ontwikkelaars zijn alle problemen waardoor de Flipper Zero geen volwaardige power-saving mode kon inschakelen na twee jaar eindelijk opgelost. Vanwege de problemen verbruikte het apparaatje evenveel stroom wanneer het wel en niet werd gebruikt. De accu ging daardoor gemiddeld een week mee, in plaats van de bedoelde periode van een maand.

De Flipper Zero wordt door de ontwikkelaars omschreven als een multitool voor penetratietesters en geeks. Het apparaat ondersteunt verschillende radioprotocollen, NFC, RFID, Bluetooth en infrarood en kan voor allerlei tests en onderzoeken worden gebruikt. Ook kan het als USB universal 2nd-factor (U2F) authenticatie token of security key fungeren en is het voor "BadUSB" aanvallen te gebruiken.

Met firmware-versie 0.82 zal het apparaatje, wanneer er geen gebruikersapplicaties draaien automatisch in een verbeterde slaapmodus gaan. Het stroomverbruik bedraagt hierdoor nog maar 1,5 mA, terwijl dat in de oude situatie nog 9 mA was. De nieuwe "deep sleep mode" staat standaard ingeschakeld, maar is ook door gebruikers uit te schakelen. De ontwikkelaars waarschuwen dat de modus zich nog in experimentele fase bevindt en tot allerlei onvoorspelbare bugs en neveneffecten kan leiden.