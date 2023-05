Fors meer automobilisten bekeurd via camera's die vasthouden telefoon herkennen

Vorig jaar zijn er fors meer automobilisten bekeurd via politiecamera's die herkennen wanneer iemand een telefoon vasthoudt. Bijna honderdtachtigduizend verkeersdeelnemers kregen in 2022 een bekeuring voor het vasthouden van hun mobiel, bijna veertigduizend meer dan in 2021. De stijging komt volgens de politie voornamelijk door de zogeheten MONOcam.

De MONOcam is grotendeels door de politie zelf ontwikkeld. Het is een mobiele camera die op een driepoot staat. Het apparaat kan zowel binnen als buiten de bebouwde kom worden neergezet. "Deze camera kan vanaf een viaduct geautomatiseerd bestuurders bekeuren voor niet handsfree bellen", aldus de uitleg van de politie. De MONOcam wordt sinds 1 juli 2021 ingezet. Daarnaast zet de politie ook touringcars in om op het vasthouden van telefoons achter het stuur te controleren.

Wanneer de MONOcam "ziet" dat iemand achter het stuur mogelijk een telefoon in de hand heeft, dan geeft hij deze "hit" door aan een agent van Team Verkeer. Die beoordeelt of het inderdaad klopt dat een bestuurder niet handsfree reed. Vervolgens vindt er nog een controle plaats door een tweede politieambtenaar. Dit gebeurt onafhankelijk van de eerste controle.

Is er sprake van een overtreding, dan verstuurt de verbalisant de stukken naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat vervolgens de bekeuring naar de betreffende bestuurder verstuurt. Naar aanleiding van een Wob-verzoek heeft politie verschillende documenten over de werking van de MONOcam vrijgegeven.