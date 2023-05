Sudo verwijdert "This incident will be reported" waarschuwing aan gebruikers

De makers van sudo hebben besloten om de waarschuwing "This incident will be reported", die aan gebruikers werd getoond die een sudo-commando wilden uitvoeren terwijl ze hiervoor geen rechten hadden, te verwijderen. Sudo is een programma voor Unix-gebaseerde besturingssystemen en maakt het mogelijk om programma's uit te voeren met de rechten van een andere gebruiker, wat standaard de superuser is.

In het geval een gebruiker sudo probeerde uit te voeren en niet in de sudoers file stond kreeg de systeembeheerder voorheen hiervan altijd een e-mail. Het is inmiddels echter mogelijk om in te stellen of sudo wel of geen e-mail verstuurt, waardoor de melding aan gebruikers niet altijd meer juist is. Daarnaast zorgde de waarschuwing "This incident will be reported" volgens de sudo-ontwikkelaars voor verwarring bij gebruikers. Zo was onduidelijk aan wie het incident werd gerapporteerd.

Daarom zal er voortaan alleen een melding verschijnen als er daadwerkelijk een e-mail aan de beheerder is verstuurd. Tevens is de melding aan gebruikers aangepast. Die krijgen voortaan het bericht "This incident has been reported to the administrator" te zien.