Systeem U.S. Marshals Service al tien weken down door ransomware-aanval

Een belangrijk systeem van de U.S. Marshals Service is al tien weken down door een ransomware-aanval die halverwege februari plaatsvond, zo meldt The Washington Post op basis van bronnen. Het netwerk is van de Technical Operations Group (TOG) van de Amerikaanse opsporingsdienst, die zich bezighoudt met het opsporen van verdachten op basis van onder andere telecomgegevens en internetverkeer.

De ransomware-aanval raakte een systeem dat de TOG gebruikt voor het real-time volgen van verdachten op basis van locatiegegevens van hun telefoon. Na ontdekking van de ransomware werd het systeem uitgeschakeld. Om verdere verspreiding te voorkomen werden ook de telefoons van alle agenten die met het systeem werken gewist, waardoor die contacten en e-mails verloren, aldus The Washington Post. De maatregel werd vrij kort van tevoren aangekondigd, waardoor het voor sommige agenten als verrassing kwam.

Vanwege de aanval is het systeem dat een belangrijke rol speelt bij het opsporen van verdachten nog altijd niet beschikbaar voor de opsporingsdienst. De Marshals Service stelt dat het ook over andere methodes beschikt voor het vinden van verdachten. Gebruik van het systeem zou volgens bronnen in een periode van tien weken normaliter tot meer dan duizend aanhoudingen leiden. Inmiddels is de opsporingsdienst nog altijd bezig om het getroffen systeem te vervangen, waarbij ook de discussie speelt of er niet meer toezicht op de TOG moet worden gehouden. Hoe de aanval op het systeem kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt.