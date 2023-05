Aanvallers gebruiken 5 jaar oud lek om met digitale videorecorders mee te kijken

Aanvallers maken actief misbruik van een vijf jaar oude kwetsbaarheid in digitale videorecorders zodat ze met de videobeelden van aangesloten camera's kunnen meekijken, zo waarschuwt securitybedrijf Fortinet. Een firmware-update is niet beschikbaar. De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2018-9995, bevindt zich in digitale videorecorders van TBK Vision met typenummer DVR4104 en DVR4216.

Deze apparaten worden echter ook onder andere merken aangeboden, zoals Novo, CeNova, QSee, Pulnix, XVR 5 in 1, Securus, Night OWL, DVR Login, HVR Login en MDVR. Het beveiligingslek maakt het mogelijk voor aanvallers om de authenticatie te omzeilen en als beheerder toegang te krijgen. Vervolgens is toegang tot de videofeed van aangesloten camera's mogelijk. De kwetsbaarheid is sinds april 2018 bekend, maar de fabrikant heeft nooit updates uitgebracht om het probleem te verhelpen.

TBK Vision claimt dat meer dan zeshonderdduizend camera's en vijftigduizend cctv-recorders van het bedrijf in omloop zijn. Fortinet zegt dat het onlangs een piek in het aanvallen heeft waargenomen waarbij werd geprobeerd om misbruik van CVE-2018-9995 te maken. Volgens het securitybedrijf laat dit zien dat dergelijke apparaten een aantrekkelijk doelwit voor aanvallers zijn.