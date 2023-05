Mozilla: nog altijd veel mis met privacy en security geestelijke gezondheidsapps

Er is nog altijd veel mis met de privacy en security van geestelijke gezondheidsapps, zo stelt Mozilla op basis van eigen onderzoek. Vorig jaar besloot de Firefox-ontwikkelaar naar 32 apps te kijken die onder andere hulp bieden bij posttraumatische stress-stoornis en het voorkomen van zelfmoord. Bij 28 van de 32 apps is de privacy van gebruikers niet gewaarborgd. Deze apps kregen het label "Privacy Not Included" van Mozilla.

Zo stelden meerdere apps dat ze informatie met "betrouwbare partners" delen, maar wordt niet duidelijk wie dat zijn. Andere apps melden weer dat ze data van derde partijen kunnen kopen, zoals datahandelaren, om aan het al gemaakte profiel van gebruikers toe te voegen, zoals geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging, etniciteit, gezinsgrootte en inkomen en politieke voorkeur. Vervolgens wordt deze data gebruikt voor gerichte advertenties en gedeeld met andere partijen.

Dit jaar herhaalde Mozilla het onderzoek, waarbij de apps opnieuw werden bekeken. Sommige apps hadden verbeteringen doorgevoerd, maar de meeste waren juist erger geworden, aldus de onderzoekers. Het gaat onder andere om Betterhelp dat gevoelige gezondheidsinformatie voor advertentiedoeleinden gebruikte. Ook de Talkspace-app blijkt gevoelige informatie van gebruikers voor marketingzaken te kunnen gebruiken, waaronder gerichte advertenties.

Van alle onderzochte apps kregen er slechts twee een "duimpje omhoog" van Mozilla. Het gaat om PTSD Coach en Wysa die volgens de onderzoekers op verantwoorde wijze met de gegevens van gebruikers omgaan. Een app die op alle vlakken een onvoldoende scoort is "Replika: My AI Friend", die ook het label "super creepy" krijgt. De app stelt in de voorwaarden dat het berichten van gebruikers voor allerlei doeleinden kan gebruiken.

Volgens Mozilla laat het onderzoek zien dat het nog altijd niet goed gesteld is met geestelijke gezondheidsapps. Gebruikers wordt dan ook aangeraden om hun socialmedia-accounts niet aan dergelijke apps te koppelen of daarmee in te loggen. Tevens wordt aangeraden om de permissies van de apps, bijvoorbeeld voor camera, microfoon, foto en locatie, tenzij strikt noodzakelijk, te beperken. Ook wordt aangeraden om "ad tracking" te beperken en gerichte advertenties bij Google uit te schakelen.