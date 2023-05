Politieoperatie tegen gebruikers Monopoly Market leidt tot 288 aanhoudingen

Bij een internationale politieoperatie tegen gebruikers van online marktplaats Monopoly Market zijn 288 personen aangehouden die worden verdacht van het kopen of verkopen van drugs op internet. In Nederland zijn tien personen aangehouden. Via Monopoly Market werd allerlei drugs aangeboden. De Duitse autoriteiten wisten eind 2021 de infrastructuur van de marktplaats in handen te krijgen.

De gegevens die daarbij in beslag werden genomen zijn vervolgens voor verder onderzoek gebruikt. De vermeende aanbieders op Monopoly Market waren volgens Europol ook op andere marktplaatsen actief. Naast het aanhouden van 288 verdachten is ook meer dan vijftig miljoen euro aan contant geld en virtuele valuta in beslag genomen, alsmede 850 kilo drugs en 117 vuurwapens.

Naast de tien aanhoudingen in Nederland, vonden er aanhoudingen plaats in de Verenigde Staten (153), het Verenigd Koninkrijk (55), Duitsland (52), Oostenrijk (9) Frankrijk (5), Zwitserland (2), Polen (1) en Brazilië (1). Een aantal onderzoeken naar de identiteit van personen achter de Monopoly Market-accounts is nog niet afgerond. De politiediensten blijven naar eigen zeggen de komende tijd de data gebruiken om verkopers en kopers te identificeren en vervolgen.

"De intelligence die Europol met ons deelde, zoals transactiegegevens en virtual currency adressen, hielp ons om nieuwe onderzoeken op te starten en bestaande onderzoeken te verrijken. Op deze manier hebben we een aantal belangrijke Nederlandse verkopers geïdentificeerd en aangehouden. Het succes van deze operatie toont weer aan dat internationale samenwerking essentieel is in de bestrijding van criminaliteit op het darkweb", zegt Nan van de Coevering van de politie.