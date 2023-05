Google vervangt slot-icoon voor HTTPS-sites in Chrome door "tune" icoon

Google gaat het slot-icoon dat in Chrome wordt gebruikt bij HTTPS-websites vervangen door een "tune" icoon, om zo aan te geven dat websites met een versleutelde verbinding niet standaard zijn te vertrouwen. Dat heeft techbedrijf aangekondigd. Het slot-icoon wordt al jaren gebruikt om gebruikers te laten zien dat verkeer van en naar de website versleuteld is. Het zegt echter niet of een website betrouwbaar of veilig is.

Al jaren geleden voerde Google onderzoek uit waaruit bleek dat veel eindgebruikers niet begrepen waar het slot-icoon voor staat. Daarop werd in 2016 een nieuw icoon geïntroduceerd. Dat bleek echter niet te helpen, want onderzoek uit 2021 toonde aan dat slechts elf procent van de deelnemers wist wat het slot-icoon inhoudt. Dit misverstand is niet zonder gevolgen, aldus Google, omdat bijna alle phishingsites van HTTPS gebruikmaken en zodoende ook een slot-icoon in de adresbalk weergeven.

Inmiddels geven tal van organisaties ook het advies dat een slot-icoon niets zegt over de veiligheid of betrouwbaarheid van de website in kwestie. Daarom zal later dit jaar in Chrome een nieuw "tune" icoon worden gebruikt. Deze neutrale indicator moet aangeven dat security de standaard staat is en websites met dit icoon niet standaard zijn te vertrouwen. Google gaat het nieuwe icoon begin september met de release van Chrome 117 doorvoeren.

Op hetzelfde moment zal het slot-icoon ook in Android worden vervangen. Op iOS is het slot-icoon niet "tappable" en zal daar volledig worden verwijderd. Google zal op alle platforms blijven aangeven dat HTTP-sites onveilig zijn. In Chrome Canary, een vroege testversie van de browser, is het al mogelijk voor gebruikers om het slot-icoon zelf in te schakelen via de flag chrome://flags#chrome-refresh-2023.