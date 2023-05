1Password: onderhoud zorgde voor onbedoelde waarschuwing bij gebruikers

Onderhoudswerkzaamheden vorige week waren de reden dat gebruikers van 1Password een onbedoelde waarschuwing in de wachtwoordmanager te zien kregen, zo heeft het bedrijf laten weten. Gebruikers kregen zonder enige aanleiding de melding "Your Secret Key or password was recently changed. Enter your new account details to continue". Dit zorgde voor de nodige verwarring bij gebruikers.

Sommige gebruikers lieten op Twitter weten dat ze naar aanleiding van de melding zo geschrokken waren dat ze vervolgens al hun wachtwoorden wijzigden. In een verklaring stelt 1Password dat het om een onbedoeld "neveneffect" van de onderhoudswerkzaamheden gaat en zowel het accountwachtwoord als de secret key van de gebruiker niet zijn gewijzigd.