Microsoft verwacht in 2024 mail kwetsbare Exchange 2016/2019-servers te blokkeren

Microsoft zal naar verwachting volgend jaar beginnen met het blokkeren van e-mail die vanaf kwetsbare Exchange 2016/2019-servers naar Exchange Online wordt gestuurd. Eind maart liet Microsoft weten dat Exchange Online e-mails van permanent kwetsbare Exchange-servers gaat blokkeren. Dit moet beheerders aansporen om naar een wel ondersteunde Exchange-versie te migreren.

Zodra een permanent kwetsbare Exchange-server verbinding maakt met Exchange Online voor het afleveren van e-mails zal dit in het Exchange admin center van de kwetsbare server worden gemeld. Beheerders krijgen dan dertig dagen de tijd om actie te ondernemen. Na deze periode zal Exchange Online beginnen met het "throttelen" van verbindingen afkomstig van de server en een SMTP 450 foutmelding geven. In eerste instantie zal het throttelen vijf minuten per uur zijn, maar dit zal met de tijd verder toenemen.

Als deze maatregel niet helpt zal Exchange Online beginnen met het blokkeren van verbindingen, en daarmee e-mails, afkomstig van de kwetsbare Exchange-server. Ook de periode dat Exchange Online verbindingen blokkeert vindt geleidelijk plaats, totdat het helemaal niet meer mogelijk is om vanaf de kwetsbare Exchange-server e-mails naar Exchange Online te sturen.

Er is besloten om als eerste met Exchange Server 2007 te beginnen, aangezien dit de oudste Exchange-versie is waarbij er naar Exchange Online kan worden gemigreerd en deze servers volgens Microsoft worden beheerd door klanten die het kent. Vervolgens zullen Exchange Server 2010 en 2013 volgen. Exchange 2016 en 2019 worden nog wel door Microsoft met beveiligingsupdates ondersteund. Toch zal het ook mail van deze servers, als ze ernstig achterlopen met patches, gaan blokkeren. Dat zal echter pas waarschijnlijk volgend jaar gebeuren, aldus Microsofts Scott Schnoll.