Tsjechische overheid krijgt AVG-boete voor verwerken data coronapatiënten

De Tsjechische privacytoezichthouder heeft het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken een boete opgelegd omdat het met de grootschalige verwerking van gegevens van coronapatiënten de AVG heeft overtreden. In april 2021 begon de Tsjechische politie met de grootschalige verzameling van de gezondheidsstatus van coronapatiënten. Daarmee werd gecontroleerd of mensen zich wel aan de quarantainemaatregelen hielden.

Tot en met maart vorig jaar werden de gegevens van zo'n twee miljoen mensen verwerkt. Nadat de Tsjechische privacytoezichthouder dit ontdekte werd een onderzoek naar mogelijke overtredingen van de AVG ingesteld. Daaruit bleek dat de politie op grote schaal gevoelige persoonsgegevens verzamelde, zonder dat dit verband hield met een specifiek onderzoek. Daarmee heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de politiebevoegdheden overtreden, alsmede verschillende bepalingen van de AVG, zo luidt het oordeel.

De toezichthouder merkt op dat zelfs in uitzonderlijke omstandigheden, zoals een pandemie, de overheid zich aan de wet moet houden. En de wet staat in Tsjechië niet toe dat politie op grote schaal gevoelige persoonsgegevens verzamelt. De dataverwerking had dan ook geen juridische basis. Zelfs als er een juridische basis was, had de datacontroller zich aan de verplichtingen van de AVG moeten houden. Zo had het ministerie de personen in kwestie op hun rechten moeten wijzen, wat niet gebeurde.

Als laatste had het ministerie een data protection impact assessment moeten laten uitvoeren, om zo de privacyrisico's in kaart te brengen en hoe die kunnen worden verholpen. Als het ministerie dit wel had gedaan, was het volgens de toezichthouder tot de conclusie gekomen dat de grootschalige verzameling van persoonlijke gezondheidsdata niet had moeten worden uitgevoerd. De boete die de privacytoezichthouder aan het ministerie oplegde bedraagt omgerekend 41.000 euro.