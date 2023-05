Apple waarschuwt voor lek dat aanvaller toegang tot AirPods kan geven

Een beveiligingslek in de AirPods van Apple kan een aanvaller toegang tot de oordopjes geven. Apple heeft firmware-updates uitgebracht om het probleem te verhelpen. De kwetsbaarheid (CVE-2023-27964) doet zich voor wanneer AirPods verbinding met een eerder gepaird apparaat zoeken. Een aanvaller op bluetooth-afstand, wat in de praktijk meestal maximaal zo'n twintig meter is, kan dit apparaat spoofen en zo toegang tot de AirPods krijgen, aldus de beschrijving van Apple.

Het techbedrijf heeft de kwetsbaarheid, die door twee onderzoekers van Google is gevonden, via "improved state management" verholpen. Er zijn firmware-updates uitgebracht voor AirPods (tweede generatie en nieuwer), AirPod Pro (alle modellen) en AirPods Max. Deze updates worden automatisch geïnstalleerd wanneer de AirPods worden opgeladen en in de buurt van een iPhone, iPad of Mac zijn.