Western Digitaal waarschuwt klanten voor datalek na inbraak op systemen

Harde schijffabrikant Western Digital heeft klanten via e-mail gewaarschuwd dat hun persoonlijke gegevens zijn gestolen nadat aanvallers toegang wisten te krijgen tot systemen van het bedrijf. Het gaat specifiek om gegevens van klanten van de webshop van Western Digital. De gestolen informatie bestaat uit namen, factuur- en leveradresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, gehashte wachtwoorden en gedeeltelijke creditcardnummers.

Vanwege de diefstal van klantgegevens heeft Western Digital besloten om het aanschaffen van producten in de webshop tijdelijk te staken. Naar verwachting zal dit in de week van 15 mei weer mogelijk zijn. Hoe de aanvallers toegang tot de systemen konden krijgen heeft WD niet laten weten. Eerder bleek dat een ransomwaregroep gegevens bij Western Digital had buitgemaakt en zag het bedrijf zich gedwongen om de My Cloud, My Cloud Home, My Cloud Home Duo, My Cloud OS 5, SanDisk ibi en de SanDisk Ixpand Wireless Charger service dagenlang offline te houden. De diensten zijn inmiddels weer online.