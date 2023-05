NCSC houdt situatie rond lek private keys Intel BootGuard in de gaten

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) houdt de situatie rond het lekken van de private keys van Intel BootGuard in de gaten, zo heeft het zelf bekendgemaakt. De overheidsinstantie zegt over informatie te beschikken dat het lekken van de keys niet alleen impact heeft op de producten van MSI, maar ook diverse andere hard- en softwareleveranciers. "Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat er de komende dagen nog meer kwetsbare producten gevonden zullen worden."

Intel BootGuard moet de vertrouwelijkheid en integriteit van het opstartproces van een systeem waarborgen door alleen geverifieerde programma's voor het opstarten van het besturingssysteem te laden. "Een kwaadwillende kan een gelekte private key gebruiken om malafide firmware-, BIOS- en software-updates te ondertekenen en zo beveiligingsmaatregelen omzeilen. Hiervoor dient een gebruiker met toegang tot het systeem de malafide update te installeren", aldus het NCSC. Een aanvaller zou dan ook eerst het systeem moeten compromitteren om vervolgens de malafide firmware-update uit te voeren.

De overheidsinstantie zegt op dit moment niet met misbruik bekend te zijn, maar houdt de situatie naar eigen zeggen nauwlettend in de gaten. MSI meldde vorige maand dat het slachtoffer van een aanval was geworden en adviseerde gebruikers om alleen firmware- en bios-updates van de officiële website te downloaden. Criminelen achter de Money Message-ransomware claimden verantwoordelijkheid voor de aanval en eisten vier miljoen dollar losgeld. Of MSI op de eisen van de aanvaller is ingegaan, is onbekend. Wel zijn de keys inmiddels gepubliceerd, zo liet securitybedrijf Binarly vorige week weten.