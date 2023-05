VS looft 10 miljoen dollar uit voor verdachte achter "card-checking" dienst Try2Check

De Amerikaanse overheid heeft een beloning van tien miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot de aanhouding van een Russische man die achter de "card-checking" dienst Try2Check zou zitten. Via het Try2Check-platform konden cybercriminelen op grote schaal gestolen creditcardgegevens controleren om te zien welke er geldig en actief waren. Vervolgens konden cybercriminelen aan potentiële kopers laten zien welk percentage van de creditcards nog waarde hadden.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten speelde het platform, dat in 2005 werd opgericht, een cruciale rol in de handel van gestolen creditcardgegevens en verwerkte het elk jaar tientallen miljoenen gestolen creditcardnummers. Daarbij werden niet alleen creditcardmaatschappijen en -houders gedupeerd, maar ook een groot, niet nader genoemd Amerikaans betaalverwerkingsbedrijf, waarvan Try2Check de systemen voor de creditcardcontroles gebruikte, aldus de aanklacht.

Met de controles zou de vermeende beheerder minstens achttien miljoen dollar hebben verdiend, zo stellen de Amerikaanse autoriteiten verder. Vorige week wisten de autoriteiten de website van Ty2Check uit de lucht te halen en werd de vermeende beheerder aangeklaagd. Die bevindt zich in Rusland, aldus de Amerikaanse procureur-generaal. De Amerikaanse Secret Service en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben nu een beloning van tien miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die tot de aanhouding van de verdachte leidt. Indien schuldig bevonden kan de man in de VS tot een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar worden veroordeeld.