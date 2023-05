Rijksrecherche: Belastingdienst niet de enige die logging niet op orde heeft

De Belastingdienst is niet de enige overheidsorganisatie die het loggen van wat medewerkers doen niet op orde heeft, zo stelt Arthur van Baaren, algemeen directeur van de Rijksrecherche, in een interview met NRC. Volgens Van Baaren zijn criminele netwerken steeds actiever opzoek naar ambtenaren die informatie willen verkopen. Vorig juli maakte de overheid zelf bekend dat corrupte ambtenaren op bestelling Nederlandse paspoorten aan criminelen hebben geleverd, waarbij pasfoto’s van andere mensen werden gebruikt die op de aanvrager leken.

Zo bleek dat een Haagse ambtenaar jarenlang ongezien haar gang kon gaan bij het uitgeven van zulke paspoorten. Van Baaren stelt dat de controle bij overheidsorganisaties beter moet. "We hebben hierover het afgelopen jaar twee bestuurlijke rapportages uitgebracht. Een over de gebrekkige procedures rond de aanvraag en uitgifte van paspoorten waardoor de Haagse ambtenaar jarenlang ongezien haar gang kon gaan. Het is namelijk gebleken dat die controle niet alleen in de gemeente Den Haag onder de maat was. En naar aanleiding van een onderzoek naar een belastingambtenaar hebben we een rapportage uitgebracht over problemen met logging."

Eind vorig jaar liet staatssecretaris Van Rij van Financiën weten dat systemen van de Belastingdienst de zoekopdrachten van personeel niet kunnen loggen, wat onderzoek naar corruptie hindert. Het probleem speelt echter niet alleen bij de Belastingdienst. "Als een organisatie die logging niet op orde heeft bemoeilijkt dat het onderzoek naar het lekken van informatie, zo bleek uit het onderzoek naar de betrokken belastingambtenaar. Ook hier geldt dat de Belastingdienst niet de enige organisatie is met dit probleem", zo stelt de directeur van de Rijksrecherche.