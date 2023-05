Thunderbird ontving vorig jaar 6,4 miljoen dollar van 300.000 donateurs

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Elke organisatie heeft te maken met dreigingsbeelden. Zo ook wij. Hoe belangrijk is het dan dat er een professioneel team aanwezig is dat precies weet wat ze moeten doen. Of sterker nog, precies die actie(s) uitvoeren opdat het dreigingsbeeld geen kans krijgt om zich te ontplooien. En dat herhaling wordt uitgesloten.