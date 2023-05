Apple vangt opnieuw bot in zaak tegen securitybedrijf dat iOS-simulator biedt

Apple heeft opnieuw bot gevangen in een zaak tegen securitybedrijf Corellium dat een iOS-simulator biedt, zo melden Reuters en Bloomberg Law. Volgens Corellium is de uitspraak van het Amerikaanse hof van beroep een grote overwinning voor de securitycommunity. Apple en Corellium zijn al jaren in een juridische strijd verwikkeld, waarbij Apple claimt dat Corellium inbreuk maakt op het auteursrecht van iOS.

Corellium is de maker van de "CORSEC simulator", een virtual machine die iOS draait. Daardoor is het mogelijk om iOS te draaien op apparaten die niet van Apple afkomstig zijn en het besturingssysteem op allerlei manieren te inspecteren en aan te passen. Volgens Corellium helpt dit om beveiligingsonderzoek en het vinden van kwetsbaarheden effici├źnter te maken. Apple stelt dat er sprake is van auteursrechteninbreuk en klaagde Corellium in 2019 aan.

Een Amerikaanse rechtbank oordeelde in 2020 dat er geen sprake van "copyright infringement" was. In 2021 ging Apple in hoger beroep. Het hof van beroep oordeelt nu dat de CORSEC-simulator onder de "fair use doctrine" van de auteursrechtenwetgeving is beschermd. Deze doctrine stelt dat auteursrechtelijk beschermd werk in sommige gevallen kan worden nagemaakt. In dit geval is het hof het met Corellium eens, dat de virtual machines die iOS draaien alleen bedoeld zijn voor beveiligingsonderzoek.

De iOS-simulator biedt nieuwe features waardoor beveiligingsonderzoekers op zo'n manier hun werk kunnen doen die niet bij fysieke iPhones mogelijk is, aldus het vonnis. Het hof verwierp Apples argumenten dat Corellium iOS alleen in een ander formaat heeft verpakt om er zo geld mee te verdienen, en daarmee de markt en beveiligingsonderzoeksprogramma's van Apple schaadt.

De vraag of Corellium met het gebruik van Apples iconen en wallpapers inbreuk op het auteursrecht maakt wees het hof terug naar een lagere rechtbank. Volgens Apple Insider is de saga dan ook nog niet voorbij. Corellium is blij met de uitspraak en noemt het op Twitter een grote overwinning voor de securitycommunity.