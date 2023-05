Kabinet ziet "potentie" om digitale euro naar andere CBDC’s te laten converteren

Het kabinet ziet naar eigen zeggen "potentie" om Europese burgers straks de mogelijkheid te geven hun digitale euro's naar andere CBDC’s (Central Bank Digital Currency) te laten converteren. Dat heeft minister Kaag van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten. De Europese Commissie komt eind juni met een wetsvoorstel dat de juridische basis voor de digitale euro moet vormen.

Op 15 en 16 mei vinden er vergaderingen van de Eurogroep en Ecofinraad plaats, waar ook de digitale euro wordt besproken. Nederland zal ook bij deze overleggen aanwezig zijn. De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken. De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten.

"De Europese Commissie heeft aangekondigd naar verwachting aan het einde van juni 2023 met een wetgevend voorstel te komen. Dit voorstel vormt de juridische basis voor de eventuele digitale euro. De Europese Commissie heeft aangegeven dat in het voorstel de essentiële beleidskeuzes worden vastgelegd", aldus Kaag in de agenda voor beide vergaderingen van later deze maand.

Volgens de minister vraagt de mogelijke komst van een digitale euro om een zorgvuldige afweging en politieke besluitvorming. "De vraag of het kabinet kan instemmen met invoering van een digitale euro kan pas worden beantwoord als het voorstel van de Europese Commissie er ligt en de onderhandelingen erover zijn afgerond." Wel is het kabinet al van mening dat de digitale euro eerst alleen binnen de eurozone moet worden gebruikt.

"Dit betekent dat alleen ingezetenen een digitale eurorekening kunnen openen en onderling betalingen kunnen doen. Op termijn kan een mogelijke digitale euro gebruikt worden door ingezetenen van buiten de eurozone Europese bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld leveranciers buiten de Eurozone betalen in digitale euro’s", legt Kaag uit. Daarnaast ziet Nederland volgens de minister potentie dat Europese burgers hun digitale euro kunnen converteren naar andere CBDC’s.

Central Bank Digital Currencies is door centrale banken uitgegeven digitale valuta. Dat houdt in dat een centrale bank alle informatie over het geld en de transacties die ermee zijn gemoeid bezit. Kaag stelt dat betalingen in andere valuta op dit moment duur zijn. "Een CBDC kan het gebruik van zogeheten correspondent banks uit de keten overbodig maken." Het kabinet heeft altijd geclaimd dat het nog geen positie over de invoering van de digitale euro heeft ingenomen en dat pas kan doen als het wetsvoorstel uit Brussel er is.