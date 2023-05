CBS: Nederlanders vooral "gehackt" door klikken op links of bijlagen

Op welke manier(en) was uw apparaat gehackt?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

1. Ik had op een link, bijlage of filmpje geklikt

2. Er was (bewust of per ongeluk) een programma geïnstalleerd

3. Ik had een geïnfecteerde usb-stick of harde schijf gebruikt

4. Ik had gegevens op een nepwebsite of -app ingevuld

5. Ik had de dader zelf toegang gegeven, bijv. omdat ik dacht dat hij wilde helpen

6. De dader heeft zonder mijn toestemming fysiek toegang tot dit apparaat gehad 7. De dader is aan mijn inloggegevens gekomen

8. Anders

Het hacken is niet onderzocht door een deskundige, maar was wat de slachtoffers zelf aangeven als oorzaak. Blijft de vraag of ze deskundig genoeg waren om de oorzaak goed weer te geven. De keuze optie in de vragenlijst die de respondenten konden invullen was als volgt: