C2000-systeem hulpdiensten kampte ruim een uur lang met grote storing

Het C2000-communicatiesysteem van politie, brandweer en ambulance kampte gisterenavond ruim een uur lang met een grote storing, waardoor de hulpdiensten tijdelijk moesten overschakelen op een andere manier van communiceren. De problemen deden zich in het begin van de avond voor. "Problemen voor de brandweer, ambulancemedewerkers en de politie. Door een storing in het C2000-systeem en het P2000-systeem kan de meldkamer niet goed communiceren via de pagers van hulpdiensten", meldde RTV Oost.

In Amsterdam werd vanwege de storing opgeschaald naar GRIP 1, waarbij de hulpdiensten gecoördineerd samenwerken in crisissituaties. Rond 21.30 uur liet een politiewoordvoerder tegenover AT5 weten dat het C2000-systeem in de regio Amsterdam weer naar behoren werkte. "Echter weten we niet of het systeem het de komende uren naar behoren blijft doen. Uit voorzorg stemmen we daarom nu af welke stappen we kunnen nemen."

"Wederom forse (landelijke) technische problemen met communicatiesystemen C2000", bericht Wim Groeneweg, woordvoerder politievakbond ACP, op Twitter. Via het C2000-systeem kunnen hulpdiensten met elkaar communiceren. Bij meerdere zaken waarbij de politie onlangs werd ingezet, waaronder een recente klopjacht op overvallers en Paaspop, haperde het systeem. Er wordt al lange tijd over een vervangend systeem gesproken, maar dat is nog niet ontwikkeld. Vorige week waarschuwden de politiebonden dat onder andere omvormers van zonnepanelen voor C2000-storingen zorgen.