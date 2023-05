WordPress-sites via wachtwoordreset-lek in Elementor-plug-in over te nemen

Een kritieke kwetsbaarheid in een populaire plug-in voor WordPress maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om websites over te nemen. De enige vereiste is dat de aanvaller de gebruikersnaam weet van het account dat hij wil kapen, zo meldt securitybedrijf Patchstack. Elementor is een zogeheten "page builder" plug-in die de standaard WordPress-editor vervangt. Het biedt gebruikers meer vrijheid en mogelijkheden voor het vormgeven van hun WordPress-site en introduceert allerlei extra functionaliteit.

Voor Elementor zijn ook weer allerlei plug-ins beschikbaar, waaronder Essential Addons for Elementor. Deze uitbreiding voorziet Elementor van allerlei nieuwe onderdelen. Meer dan één miljoen WordPress-sites maken er gebruik van. De wachtwoordresetfunctie van de plug-in bevat een kwetsbaarheid. De functie controleert namelijk niet of een door de gebruiker opgegeven key voor het uitvoeren van een wachtwoordreset wel geldig is en wijzigt vervolgens direct het wachtwoord van de opgegeven gebruiker. Een aanvaller kan zo het wachtwoord van de beheerder wijzigen en de website overnemen.

Het probleem is aanwezig in versie 5.4.0 tot en met 5.7.1. Gisteren verscheen versie 5.7.2 waarin de kwetsbaarheid is verholpen, maar dit is niet duidelijk vermeld. Er staat in de beschrijving alleen "Improved: EA Login/Register Form for Security Enhancement" en "Few minor bug fixes & improvements." Hoeveel websites met Essential Addons for Elementor kwetsbaar zijn is onbekend, aangezien het probleem alleen bij bepaalde versies speelt. Wel hebben gisteren 358.000 sites de update ontvangen.