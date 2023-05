Discord waarschuwt gebruikers voor datalek via helpdeskmedewerker

Het populaire chatplatform Discord heeft een onbekend aantal gebruikers gewaarschuwd voor een datalek nadat een aanvaller toegang kreeg tot de supporttickets van een helpdeskmedewerker. Daarbij kunnen e-mailadres, inhoud van het supportticket en eventueel uitgewisselde bijlagen zijn gelekt. Discord geeft in de melding, die via Reddit werd gedeeld, weinig details over het incident.

Volgens het platform betrof het een helpdeskmedewerker van een extern bedrijf. Hoe de aanvaller toegang tot de supporttickets van deze medewerker kon krijgen laat Discord niet precies weten. Wel wordt er gesproken over een gecompromitteerd account en dat er op de getroffen computer op malware is gescand. Verder zegt Discord dat het met het niet nader genoemde externe helpdeskbedrijf samenwerkt om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.