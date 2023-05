Akamai meldt actief misbruik van XSS-lek in WordPress Custom Fields plug-in

Aanvallers maken actief misbruik van een kwetsbaarheid in de WordPress Advanced Custom Fields plug-in waardoor cross-site scripting (XSS) mogelijk is en aanvallers gegevens van ingelogde gebruikers kunnen stelen, zoals de beheerder, of code toevoegen die bezoekers naar andere websites doorstuurt. Dat laat internetbedrijf Akamai weten. Advanced Custom Fields is een plug-in voor WordPress die de mogelijkheden van het contentmanagementplatform verder uitbreidt, zodat gebruikers allerlei velden en andere onderdelen kunnen aanpassen.

Op 5 mei berichtte securitybedrijf Patchstack dat er een XSS-kwetsbaarheid in de plug-in zit waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller "gevoelige informatie" van ingelogde gebruikers zoals de beheerder kan stelen. Daarmee kan een aanvaller vergaande toegang tot de website krijgen. Voorwaarde is wel dat een aanvaller een ingelogde gebruiker van de website een speciaal geprepareerde url op de website laat bezoeken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een reactie of een andere plek waar het mogelijk is voor een bezoeker om code in te voeren.

Patchstack had het probleem op 2 mei aan de ontwikkelaars van de plug-in gemeld, die op 4 mei met een beveiligingsupdate kwamen. Vervolgens kwam Patchstack op 5 mei met een blogposting waarin het de details bekendmaakte en proof-of-concept exploitcode publiceerde. Nog geen 24 uur na het verschijnen van de details en code vonden de eerste aanvallen op kwetsbare websites plaats, aldus Akamai. Daarbij maken de aanvallers gebruik van de proof-of-concept exploit van Patchstack. Hoewel er inmiddels updates voor het probleem zijn verschenen, blijkt uit cijfers van WordPress dat een aanzienlijk aantal websites nog een kwetsbare versie van de plug-in draait.