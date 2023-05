Justitie onderzoekt extra bevoegdheden voor politie om informatie te verzamelen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt of de politie meer bevoegdheden kan krijgen voor het verzamelen van informatie, zo laat het ministerie tegenover RTL Nieuws weten. Om wat voor bevoegdheden het dan gaat is niet bekendgemaakt. Gisteren kwam RTL met berichtgeving over het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) van de politie, dat inlichtingen verzamelt over personen waarvan wordt gedacht dat die de openbare orde ernstig gaan verstoren.

Het verzamelen van inlichtingen gebeurt via het infiltreren van groepen, betalen van informanten en volgen van personen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie stellen in een reactie dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer gering is en dit binnen de Politiewet is toegestaan. Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff van Universiteit van Amsterdam is van mening dat er geen wettelijke basis is voor de activiteiten van het politieteam.

"Het ontbreken van wet- en regelgeving voor de bevoegdheden van de Teams Openbare Orde Inlichtingen, als ook een stelsel van controle en toezicht op hun werkzaamheden, een risico vormt voor de legitimiteit en integriteit van de Nationale Politie", zo merkt hij op. Daarnaast zou ook het toezicht op het TOOI tekortschieten. Het ministerie stelt dat als de bevoegdheden worden verruimd er ook meer toezicht komt. De uitwerking hiervan is nog niet bekend.