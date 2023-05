Privacy-OS Tails gebruikt voortaan LUKS2 voor versleutelen van volumes

Het op privacygerichte besturingssysteem Tails maakt voortaan gebruik van LUKS2 voor het versleutelen van volumes, omdat dit volgens de ontwikkelaars betere bescherming biedt dan LUKS1, wat hiervoor werd gebruikt. Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen.

Tails kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen. Het besturingssysteem, dat wordt aangeraden door verschillende burgerrechtenbewegingen, privacy-experts en klokkenluider Edward Snowden, wordt tienduizenden keren per dag gestart. Wanneer Tails wordt uitgeschakeld zal alles wat de gebruiker heeft gedaan verdwijnen.

Het is echter mogelijk om sommige bestanden, zoals documenten en bookmarks, en de configuratie, zoals wifi-wachtwoorden, in een versleutelde Persistent Storage op de Tails usb-stick op te slaan. Hiervoor maakt het besturingssysteem gebruik van de Linux Unified Key Setup (LUKS). Met de lancering van Tails 5.13 wordt nu standaard LUKS2 voor alle nieuwe Persistent Storage toegepast.

Voor gebruikers van wie de Persistent Storage met LUKS1 is versleuteld zal met het verschijnen van Tails 5.14 begin juni ook een migratieplan beschikbaar komen voor het migreren naar LUKS2. Gebruikers kunnen zowel handmatig als via de automatische updatefunctie naar Tails versie 5.13 updaten.