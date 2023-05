Van Huffelen: naleving van cookieregels kan veel beter in de praktijk

De naleving van de regels voor het plaatsen van cookies bij internetgebruikers kan in de praktijk veel beter, zo vindt staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. Zo maken websites vaak niet duidelijk welke gegevens worden verzameld en wat hiermee wordt gedaan. Ook is de manier waarop websites toestemming vragen vaak ook heel ingewikkeld, liet Van Huffelen weten tijdens een debat in de Tweede Kamer over de bescherming van online gegevens.

"Ik denk dat u het allemaal herkent. Heel vaak is het veel makkelijker om bij cookies op "ja" te klikken dan op "nee". Je wordt die kant op genudged. Als je dat niet wilt, moet je veel meer moeite doen en vaak meerdere vragen beantwoorden", stelde de staatssecretaris. "Dat leidt ertoe dat veel mensen dat niet doen, omdat het makkelijker is om "ja" te zeggen. Bovendien zijn mensen zo geïrriteerd door het feit dat ze elke keer weer een cookie moeten bekijken en er een antwoord op moeten geven, dat er een soort consentmoeheid ontstaat."

Browserinstellingen

Van Huffelen merkte op dat dat praktischer voor burgers moet worden om hun recht op privacy uit te oefenen. "Bedrijven moeten de wet naleven en burgers in staat stellen hun rechten uit te oefenen. En de toezichthouders moeten zeker ook in staat zijn om daar goed toezicht op te houden." Zo zouden burgers volgens het kabinet in één keer moeten aangeven waarmee ze wel en niet akkoord gaan, welke cookies zij wel of niet accepteren en welke informatie ze wel of niet willen delen met verschillende leveranciers.

"Ze zouden niet langer per individuele website hoeven te klikken. Dat is een hele logische en veelgehoorde wens, maar het is op dit moment niet makkelijk realiseerbaar. Generiek toestemming geven voor een website is juridisch al niet eens mogelijk", liet Van Huffelen weten. "Daarnaast willen we dat wordt onthouden wanneer je een bepaalde website toestemming geeft of weigert. Ik bedoel dat het blijvend is en dat je het niet steeds opnieuw moet doen. Dat zou kunnen via de browserinstellingen, wat door een aantal van u is genoemd."

Het kabinet kijkt naar eigen zeggen met interesse naar een initiatief van de Europese Commissie rondom cookies. Het beschermen van het delen van onlinegegevens en het in één keer uitzetten maakt daar onderdeel van uit. Daarnaast komen er richtlijnen voor websites van de rijksoverheid zelf, om te zorgen dat die sites cookies alleen gebruiken voor heel noodzakelijke doelstellingen en niet om te tracken.