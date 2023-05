FBI roept bedrijven op om gebruik van RDP en PowerShell te beperken

De FBI, het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) en het Australische Cyber Security Centre (ACSC) roepen bedrijven en organisaties op om het gebruik van RDP en PowerShell te beperken, om zo ransomware-aanvallen te voorkomen. Aanleiding zijn aanvallen door een ransomwaregroep genaamd BianLian. Deze groep maakt gebruik van het remote desktop protocol (RDP) om toegang tot systemen van slachtoffers te krijgen.

Oorspronkelijk maakte de groep gebruik van een "double-extortion" model, waarbij gegevens werden gestolen en daarna versleuteld. Als slachtoffers het gevraagde losgeld niet betaalden dreigde de groep de buitgemaakte data te publiceren. Sinds januari van dit jaar houdt de groep zich alleen bezig met het afpersen van organisaties met gestolen gegevens, aldus de FBI, CISA en het ACSC.

De inloggegevens voor RDP waarmee de groep inlogt zijn verkregen via tussenhandelaren, zogenoemde initial access brokers, of phishing, aldus de waarschuwing van de drie overheidsdiensten. Eenmaal toegang tot een systeem wordt RDP ook gebruikt om zich verder door de organisatie te bewegen. Daarnaast installeren de aanvallers remote access software, zoals TeamViewer, Atera Agent, SplashTop en AnyDesk, om daarmee op het al gecompromitteerde systeem in te loggen.

Tevens voegen de aanvallers eigen beheerderaccounts toe of wijzigen de wachtwoorden van al bestaande beheerders, wijzigen de firewall rules om inkomend RDP-verkeer toe te staan en voegen gebruikers toe aan de lokale Remote Desktop Users group. Verder maakt de groep gebruik van PowerShell voor het uitschakelen van antivirussoftware en zoeken naar gevoelige gegevens. Door middel van het ftp-protocol en de programma's Rclone of Mega worden vervolgens de gevonden gegevens van systemen gestolen.

Vanwege het gebruik van RDP en PowerShell door de ransomwaregroep adviseren de overheidsinstanties om het gebruik hiervan te beperken. Zo wordt aangeraden om netwerken op systemen waar RDP staat ingeschakeld te auditen, ongebruikte RDP-poorten te sluiten, na een aantal mislukte inlogpogingen een lockout in te stellen, RDP-inlogpogingen te loggen en phishingbestendige multifactorauthenticatie (MFA) in te stellen. Wat betreft PowerShell moet het gebruik alleen voor bepaalde gebruikers voor "case-by-case" gevallen worden ingeschakeld. Tevens dient PowerShell-logging te worden ingeschakeld.