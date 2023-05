Kabinet komt met plan om vitale infra tegen cyberaanvallen te beschermen

Het kabinet komt nog voor de zomer met een plan van aanpak om de vitale infrastructuur beter tegen cyberaanvallen te beschermen. Dat heeft minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid laten weten op Kamervragen van de VVD. Volgens de minister wordt Nederland doorlopend geconfronteerd met digitale aanvallen. "Dergelijke aanvallen neemt het kabinet uiterst serieus", aldus de minister.

Yesilgoz voegt toe dat het kabinet op dit moment werkt aan een versterkte aanpak voor de bescherming van de vitale infrastructuur. "Hier wordt uw Kamer voor de zomer nader over geïnformeerd. Binnen de aanpak wordt ingezet op meer rechten en plichten voor alle vitale aanbieders en een verankering hiervan in de wet- en regelgeving. De herziene Network and Information Security (NIS2) richtlijn is hier een belangrijk onderdeel van."

De NIS2-richtlijn verplicht vitale organisaties om een minimaal cyberbeveiligingsniveau te hebben en passende maatregelen te nemen om gegevens te beschermen. Ook gelden er eisen voor het afhandelen van beveiligingsincidenten en het melden hiervan bij toezichthouders en relevante Computer Security Incident Response Teams (CSIRT), zoals het Nationaal Cyber Security Centrum, dat vervolgens hulp en bijstand kan leveren.

Yesilgoz stelt dat organisaties in de vitale infrastructuur hierbij ook nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid hebben om hun digitale weerbaarheid op orde te hebben. "De Rijksoverheid is daarbij verantwoordelijk voor het creëren van een systeem waarbinnen organisaties de juiste maatregelen kunnen nemen om hun digitale weerbaarheid te vergroten en daarmee hun continuïteit en betrouwbaarheid te borgen."