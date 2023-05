TikTok klaagt Amerikaanse staat Montana aan voor verbieden van video-app

TikTok heeft de Amerikaanse staat Montana aangeklaagd wegens wetgeving die de video-app verbiedt. Volgens TikTok is het verbod ongrondwettelijk en in strijd met het recht op de vrijheid van meningsuiting. Vorige week keurde gouverneur Greg Gianforte een wet goed die het Apple, Google, TikTok en andere appstores verbiedt om TikTok vanaf volgend jaar januari nog aan te bieden.

TikTok of appstores die zich hier niet aan houden krijgen een boete van 10.000 dollar per dag. De boete geldt niet voor het gebruik van TikTok door eindgebruikers. Gianforte claimt dat de maatregel nodig is voor de veiligheid van de staat en het beschermen van de gevoelige gegevens van inwoners. TikTok wil via de rechtszaak het verbod ongedaan maken. Eerder besloot ook een groep van TikTok-gebruikers wegens de wetgeving een zaak tegen de staat aan te spannen.