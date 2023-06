"Overheid heeft nog jaren nodig voor beveiliging van web- en e-mailverkeer"

De overheid heeft in het huidige tempo nog jaren nodig voor het beveiligen web- en e-mailverkeer, waardoor burgers onnodig aan risico's worden blootgesteld, zo stelt het Forum Standaardisatie op basis van eigen onderzoek. Uit de nieuwste meting blijkt dat vier op de tien overheidsdomeinnamen nog niet voldoen aan de verplichte veiligheidstandaarden voor websites en e-mail. "Zonder aanvullende actie voldoen alle overheidswebsites in het huidige groeitempo pas in 2030 aan de afspraken", aldus het Forum.

Van de gemeten domeinnamen voldeed 56 procent aan alle verplichte websitestandaarden en 50 procent aan de e-mailstandaarden. Over beide sets standaarden zijn in het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) adoptieafspraken gemaakt, waarvan de deadline eind 2021 is verlopen. Ten opzichte van de vorige meting is de adoptie van deze standaarden over de gehele overheid met respectievelijk drie en zes procentpunt toegenomen. In dit groeitempo voldoen overheidswebsites pas in 2030 aan de huidige adoptieafspraken.

Het Forum Standaardisatie is een adviescommissie die de publieke sector adviseert over het gebruik van open standaarden en de adoptie en naleving van het open standaardenbeleid monitort. Elk halfjaar voert het Forum een meting uit hoe overheidsorganisaties de standaarden hebben geïmplementeerd. Bij de laatste meting die begin dit jaar werd uitgevoerd werden zo'n 2654 overheidsdomeinen gecontroleerd.

Volgens het Forum nemen overheden die internetdomeinen niet veilig configureren onnodige risico’s. Het gaat daarbij om een verhoogde kans op phishing uit naam van overheidsorganisaties, en een verhoogde kans op manipulatie en afluisteren van web- en e-mailverkeer. "Een prominent voorbeeld van de gevolgen van onveilige configuratie van standaarden is een incident van emailphishing namens @overheid.nl in 2018, toen van tweehonderd burgers DigiD-inloggegevens zijn buitgemaakt. Hoe meer domeinnamen voldoen aan de standaarden, hoe kleiner de kans is dat dergelijke incidenten zich voordoen", aldus de instantie.

Naar aanleiding van de resultaten adviseert het Forum alle overheidsorganisaties om een plan van aanpak te maken om de verplichte standaarden effectief te implementeren. Daarnaast worden overheidsorganisaties aangeraden om regie op internetdomeinen te organiseren en daarbij in te zetten op een groeistop en idealiter het aantal domeinnamen te laten krimpen.

Tegelijkertijd laat het Forum weten dat grotere leveranciers waar overheden gebruik van maken moeilijk in beweging te krijgen zijn. Dit terwijl steeds meer overheidsonderdelen overstappen naar cloudoplossingen, zoals Microsoft 365 voor e-maildiensten. Zo blijkt dat van de binnenkomende mailservers 34 procent (510 van 1502) een nameserver van Microsoft Office 365 gebruikt zonder IPv6-ondersteuning.