AP maakt zich zorgen over ChatGPT en vraagt ontwikkelaar om opheldering

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen over de verwerking van persoonsgegevens door ChatGPT en heeft ontwikkelaar OpenAI om opheldering gevraagd. De AP wil onder meer weten hoe OpenAI omgaat met persoonsgegevens bij het trainen van het onderliggende systeem. Volgens de toezichthouder maakten in Nederland alleen al in de eerste vier maanden na de lancering anderhalf miljoen mensen gebruik van de chatbot.

ChatGPT is gebaseerd op een geavanceerd taalmodel (GPT) dat is getraind met data. Daarbij kan data worden gebruikt die op internet staat of af afkomstig is van de vragen die mensen stellen. Het kan daarbij om persoonlijke informatie gaan. De AP wil van OpenAI weten of de vragen van mensen worden gebruikt om het algoritme te trainen, en zo ja, op welke manier.

Ook heeft de toezichthouder vragen over de manier waarop OpenAI persoonsgegevens van internet verzamelt en gebruikt. Verder maakt de Autoriteit Persoonsgegevens zich zorgen over informatie over mensen die ChatGPT ‘genereert’ door antwoorden te geven op vragen. De gegenereerde inhoud kan onnauwkeurig zijn, verouderd, onjuist, ongepast, beledigend, of aanstootgevend en kan een eigen leven gaan leiden. Of en zo ja hoe OpenAI die gegevens kan rectificeren of verwijderen, is onduidelijk.

De andere Europese privacytoezichthouders maken zich ook zorgen over ChatGPT en vinden een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. De privacytoezichthouders in Europa hebben dan ook een ChatGPT-taskforce opgericht binnen hun samenwerkingsverband, de European Data Protection Board (EDPB), om informatie uit te wisselen en acties te coördineren.

"Generatieve AI, zoals het grote taalmodel artificiële intelligentie (AI) systeem ChatGPT, is een grensoverschrijdend fenomeen dat vraagt om een geharmoniseerde aanpak. Daarom hecht de AP grote waarde aan een effectief gezamenlijk optreden van de Europese privacytoezichthouders", liet minister Weerwind voor Rechtsbescherming onlangs weten De minister stelde dat hij erop vertrouwt dat de privacytoezichthouder in het kader van haar voorlichtende taak naar buiten zal treden over ChatGPT wanneer daartoe aanleiding bestaat.