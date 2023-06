Zorgverzekeraar VGZ gaat 1,25 euro per maand voor papieren post rekenen

Zorgverzekeraar VGZ gaat vanaf 1 juli 1,25 euro per maand voor papieren post rekenen. Het gaat dan om zorgkostenfacturen, premiefacturen en overige post op papier. Klanten worden in een brief opgeroepen om voor "post per e-mail" te kiezen. "Wil je liever niet betalen voor je post? Kies dan voor post per e-mail. Dat is gratis, makkelijk en duurzaam!", aldus de zorgverzekeraar. Standaard blijft VGZ papieren post versturen. Klanten die dit niet willen moeten dit via de VGZ-app of in Mijn VGZ aangeven.

De beslissing om kosten voor papieren post in rekening te brengen zorgt voor boze reacties op Twitter over ouderen die niet met de digitalisering kunnen meekomen en nu extra moeten betalen. Via het medium laat VGZ weten dat het betalen voor papieren post al enige tijd in de voorwaarden staat vermeld, maar dat het pas vanaf volgende maand wordt ingevoerd. Eerder dit jaar oordeelde het financiële klachteninstituut Kifid dat ING het tarief voor wekelijkse papieren afschriften mocht verhogen naar vier euro per maand.