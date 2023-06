Fortinet vpn-servers via kritieke kwetsbaarheid op afstand over te nemen

Een kritieke kwetsbaarheid in Fortigate vpn-servers van Fortinet maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om de apparaten op afstand over te nemen. Fortinet heeft beveiligingsupdates beschikbaar gemaakt. Details over het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2023-27997, zijn niet door het bedrijf gegeven. Volgens het Australische Cyber Security Centre (ACSC) is het mogelijk om via het lek willekeurige code en ongeautoriseerde acties uit te voeren.

De kwetsbaarheid werd gevonden door onderzoekers Charles Fol en Dany Bach. Die laten weten dat het om een "preauthentication" remote code execution kwetsbaarheid gaat. Dat houdt in dat het apparaat alleen voor de aanvaller benaderbaar hoeft te zijn om de aanval uit te voeren. Inloggegevens zijn niet vereist. De onderzoekers zeggen later met verdere details te komen. Op de website van Fortinet zelf is op dit moment niets over de kwetsbaarheid te vinden.

De Fortinet Fortigate is een firewall-oplossing die over vpn-functionaliteit beschikt. Het ACSC stelt dat de kwetsbaarheid zich alleen voordoet wanneer de vpn-functie is ingeschakeld. Onlangs waarschuwden Microsoft en de Amerikaanse overheid dat vitale Amerikaanse infrastructuur het doelwit was geworden van een uit China opererende spionagegroep. Die wist organisaties op onbekende wijze via Fortinet FortiGuard-apparaten te compromitteren om vervolgens informatie te stelen. Microsoft liet weten dat het nog aan het onderzoeken was hoe de aanvallers toegang tot de FortiGuard-apparaten hadden gekregen.