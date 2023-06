Van Huffelen: burger kan sms-controle bij DigiD voorlopig nog gebruiken

Burgers kunnen de sms-controle bij DigiD voorlopig nog gebruiken, zo heeft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering laten weten (pdf). CDA en VVD hadden de staatssecretaris om opheldering gevraagd dat burgers straks niet meer op deze manier via DigiD kunnen inloggen. Eerder had de Rekenkamer gewaarschuwd voor het verdwijnen van de sms-controle, waardoor DigiD alleen nog is te gebruiken via de DigiD-app, wat inhoudt dat Nederlandse burgers zich verplicht bij de Amerikaanse techreuzen Apple of Google moeten registreren.

CDA-Kamerlid Slootweg en VVD-Kamerlid Rahimi dachten dat het vanaf 1 juli al niet meer mogelijk is om de sms-controle te gebruiken, omdat het technisch aansluitpunt dat uit de Wet Digitale Overheid volgt er nog niet is. Bij dit aansluitpunt komen alle authenticatiemiddelen samen en hoeven uitvoerende organisaties zoals UWV, Belastingdienst en gemeenten alleen op één centraal punt aan te sluiten. "Op 1 juli aanstaande zijn er nog geen directe gevolgen voor burgers en bedrijven voor de digitale toegang tot de overheidsdienstverlening op grond van de Wet Digitale Overheid (WDO). Inloggen met SMS blijft op 1 juli beschikbaar", laat Van Huffelen weten.

De WDO zal op 1 juli gefaseerd in werking treden en vormt onder andere de juridische basis voor het nog in ontwikkeling zijnde stelsel Toegang. Dat maakt het technisch mogelijk dat in de nabije toekomst kan worden ingelogd met zowel publieke inlogmiddelen, zoals DigiD, als met erkende private middelen. De staatssecretaris legt uit dat voor dit nieuwe stelsel in plaats van een centraal aansluitpunt wordt gewerkt aan een standaard koppelvlak waarop publieke dienstverleners kunnen aansluiten.

Momenteel wordt er aan dit koppelvlak gewerkt. "Zolang een dienstverlener niet is aangesloten op het nieuwe technische stelsel zal de bestaande techniek met inloggen via DigiD en eHerkenning beschikbaar zijn", aldus Van Huffelen. Ze voegt toe dat de mogelijkheid om in te loggen via sms-authenticatie bij DigiD vooralsnog behouden blijft. Mocht dit veranderen zal dit met de Tweede Kamer worden overlegd.