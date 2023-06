Het verplicht periodiek wisselen van wachtwoorden nodigt uit tot onveilig gedrag, zoals het kiezen van onveilige wachtwoorden of die op onveilige wijze opslaan, zo stelt Paul Ducklin van antivirusbedrijf Sophos. Het periodiek wijzigen van wachtwoorden ligt al jaren onder vuur van experts. Beveiligingsexpert Bruce Schneier stelde in 2010 al dat het een onnodige exercitie is die tot zwakkere wachtwoorden leidt. Alleen wanneer vaststaat dat een wachtwoord is gecompromitteerd moet het worden gewijzigd.

In 2016 sprak ook de Amerikaanse toezichthouder FTC zich hier tegen uit. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid kwam in 2018 met advies, waarin het stelde dat organisaties het periodiek veranderen van wachtwoorden voor hun medewerkers of klanten niet langer moeten verplichten. Microsoft noemde de maatregel in 2019 verouderd, overbodig en zo goed als zinloos.

Desondanks is de praktijk binnen tal van organisaties nog steeds gemeengoed. Ook Ducklin stelt dat het verplicht wijzigen van wachtwoorden mensen uitnodigt om die onveilig op te slaan of het kiezen van zwakke wachtwoorden. Zo bestaat het risico dat gebruikers alleen een opvolgend getal of jaartal achter hun wachtwoord plaatsen. Daarnaast is het een verstandig idee om het account van gebruikers te vergrendelen die al enige tijd niet hebben ingelogd. Iets wat ook kan helpen tegen vergeten accounts.