Voormalig Nationaal Rapporteur pleit voor invoering van scanplan Brussel

Techbedrijven moeten worden verplicht om chatberichten en ander verkeer van alle Europese burgers te controleren, zo vindt Corinne Dettmeijer, de voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen Kinderen. Dettmeijer vervulde die rol tot eind 2017 en werd gisteren door Trouw geïnterviewd over de aanpak van misbruikmateriaal op internet.

Dettmeijer stelt dat veel platforms goed meewerken bij het verwijderen van content. “Voor diensten als Messenger of WhatsApp, die directe verbindingen leggen tussen gebruikers, is dat anders", zo laat ze weten. "Het is daarom nodig dat ook deze diensten het materiaal vooraf gaan controleren op kindermisbruik. Daar zijn detectietools voor, net zoals we die kennen voor het opsporen van virussen en malware."

Vorig jaar mei kwam de Europese Commissie met een voorstel dat chatdiensten en andere techbedrijven verplicht om alle berichten en andere content van gebruikers te controleren op kindermisbruik en grooming. Volgens critici wordt hiermee end-to-end encryptie en de vertrouwelijkheid van communicatie op het internet ondermijnd. Dettmeijer is echter voorstander. "Het is de hoogste tijd om regels te stellen. De EU-richtlijn die nu door Brussel wordt voorgesteld, moet er echt komen."

De Europese privacytoezichthouder EDPS en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), waarin alle nationale Europese privacytoezichthouders zijn verenigd, kwamen met een gezamenlijke opinie over het wetsvoorstel waarin ze stelden dat het moet worden aangepast. Volgens de EDPS en EDPB vormt het voorstel van de Europese Commissie in zijn huidige vorm een groter risico voor individuen en de samenleving in zijn geheel dan voor criminelen die voor kindermisbruik worden vervolgd.

Binnen de Tweede Kamer is er ook kritiek vanwege de impact op privacy. "Dat argument begrijp ik wel. Maar op dit moment moet de balans echt doorslaan naar de bescherming van de seksuele integriteit. De vrijblijvendheid is echt onvoldoende", stelt Dettmeijer. Ze wijst in het interview onder andere naar cijfers van de WeProtect Global Alliance. Dat publiceerde onlangs op de eigen website een opinie over "kindveiligheid en end-to-end encryptie". Daarnaast besloten verschillende organisaties onlangs een petitie te starten die oproept tot invoering van het scanplan.