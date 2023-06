Kabinet via petitie opgeroepen om controle over ontwikkeling AI te nemen

Het kabinet is via een petitie opgeroepen om de controle te nemen over de ontwikkeling van AI. De "Control AI" petitie is onder andere een initiatief van voormalig Tweede Kamerlid Kees Verhoeven en ondertekend door tientallen wetenschappers, (oud-)politici, publicisten en kunstenaars, waaronder Sander Schimmelpenninck, Rutger Bregman, Klaas Dijkhoff, Lodewijk Asscher, Boris van der Ham, Han ten Broeke, Arda Gerkens, Astrid Oosenbrug en Gert Jan Segers.

De petitie roept het kabinet op om verschillende maatregelen te nemen. Het gaat dan om het via de EU invoeren van wetgeving, het vragen om advies, opstellen van een rijksbreed actieplan, het informeren van de bevolking over de kansen en bedreigingen van de inzet van AI, het bewaken van het onderscheid tussen menselijk en kunstmatig en het toewerken naar honderden voltijdsonderzoeksposities op het gebied van AI.

"Er is weinig tijd om bovenstaande doelen te realiseren. Al eerder veranderde de wereld door revolutionaire technologie, maar de snelheid waarmee dat gebeurt neemt iedere keer toe", zo stelt de petitie. "Door AI is de wereld aan het veranderen met een ongekende -en deels ongeziene- snelheid en richting. We moeten vandaag beginnen met het organiseren van menselijke controle en grip op kunstmatige intelligentie."

"Technologische ontwikkelingen met een grote snelheid, onbestemde richting en ongekende impact mogen we als samenleving niet passief bejegenen. Deze fout hebben we bij internet en sociale media eerder gemaakt met nadelige consequenties. Nu ingrijpen dus", aldus Verhoeven op Twitter. Op het moment van schrijven is de petitie 548 keer ondertekend. Het doel is duizend handtekeningen.