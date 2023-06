Hostingprovider voor cybercriminelen in VS veroordeeld tot drie jaar cel

Een 39-jarige Roemeense man die hostingdiensten aan allerlei cybercriminelen leverde is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Daarnaast moet hij afstand doen van een bedrag van 3,5 miljoen dollar en een schadevergoeding van bijna 19.000 dollar betalen. De hostingdiensten van de Roemeen werden gebruikt voor het verspreiden van het Gozi-virus en plegen van andere cyberdelicten, waaronder de verspreiding van de Zeus- en SpyEye-malware, het uitvoeren van ddos-aanvallen en versturen van spam.

Gozi is een Trojaans paard dat volgens de Amerikaanse aanklager meer dan een miljoen computers wereldwijd infecteerde en criminelen in staat stelde om tientallen miljoenen euro's van bankrekeningen te stelen. De verdachte huurde servers en ip-adressen van legitieme providers om die vervolgens aan cybercriminelen aan te bieden. Hij werd in december 2012 al door de Roemeense autoriteiten aangehouden, waarna de VS om zijn uitlevering vroeg.

De Roemeen werd op borgtocht vrijgelaten en niet uitgeleverd. In 2021 werd de man op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten op het vliegveld van Bogota door de Colombiaanse autoriteiten aangehouden. De Amerikaanse aanklager richtte zich met name op de rol die de Roemeense man speelde bij het verspreiden van het Gozi-virus. Deze malware was ontwikkeld om allerlei gegevens voor internetbankieren te stelen, waarmee vervolgens werd gefraudeerd.

Volgens de procureur-generaal werden wereldwijd meer dan een miljoen computers met Gozi besmet, waaronder veertigduizend in de Verenigde Staten. Het ging onder andere om computers van NASA. De malware zou tientallen miljoenen dollars schade hebben veroorzaakt. Door de hostingdiensten van de Roemeense man konden cybercriminelen de Gozi-malware verspreiden, zonder angst te worden gevonden door opsporingsdiensten, zo stellen de Amerikaanse autoriteiten.

Bij het opleggen van de straf hield de rechter rekening met het feit dat de Roemeen al een jaar en twee maanden in Roemenië en Colombia heeft vastgezeten. Een 28-jarige Russische man die het Gozi-virus ontwikkelde werd in 2016 in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en het terugbetalen van 6,9 miljoen dollar.