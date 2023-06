Kritiek lek in Google Chrome laat aanvaller code op systemen uitvoeren

Een kritieke kwetsbaarheid in Google Chrome maakt het voor aanvallers mogelijk om code op systemen van gebruikers uit te voeren en die in het ergste geval over te nemen. Alleen het bezoeken van een malafide of gecompromitteerde website of te zien krijgen van een besmette advertentie is voldoende. Er is geen verdere interactie van gebruikers vereist. Dergelijke aanvallen worden ook wel drive-by downloads genoemd.

Google is met een nieuwe versie van de browser gekomen om gebruikers te beschermen. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2023-3214, bevindt zich in het onderdeel van Chrome dat wordt gebruikt voor automatisch invoeren van betaalgegevens op websites. Verdere details zijn niet door Google gegeven, behalve dat de kwetsbaarheid is gevonden en gerapporteerd door beveiligingsonderzoeker Rong Jian.

Vorig jaar werd er een recordaantal van zes kritieke kwetsbaarheden in Google Chrome gerapporteerd. Dit jaar staat de teller inmiddels op drie. Daarnaast zijn er verschillende andere beveiligingslekken in de nieuwe browserversie gerepareerd met een impact beoordeeld als "high". Het gaat in dit geval om beveiligingslekken waardoor een aanvaller in het ergste geval code binnen de context van de browser kan uitvoeren.

Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen en zo gevoelige informatie van gebruikers te stelen. Ook kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hieronder. Beveiligingslekken met het stempel "high" zijn op zichzelf niet voldoende om een systeem over te nemen. Iets wat wel met "critical" kwetsbaarheden mogelijk is.

In het geval van kritieke kwetsbaarheden probeert Google de beschikbare update binnen dertig dagen onder alle Chrome-gebruikers uit te rollen. Details kunnen vervolgens na zestig dagen openbaar worden gemaakt. Google Chrome 114.0.5735.133/134 is beschikbaar voor Windows. Voor macOS en Linux verscheen versie 114.0.5735.133. Updaten zal op de meeste systemen automatisch gebeuren. Dit kan echter een aantal dagen duren. Gebruikers die direct de update willen ontvangen zullen een handmatige controle moeten uitvoeren. Voor gebruikers van Microsoft Edge, dat net als Chrome op Googles Chromium-browser is gebaseerd, is nog geen update beschikbaar.