VS bevestigt actief misbruik van kritieke kwetsbaarheid in Fortinet vpn-servers

Een kritieke kwetsbaarheid in de vpn-oplossing van Fortinet is gebruikt bij aanvallen op organisaties, zo stellen de Amerikaanse autoriteiten. Fortinet houdt een slag om de arm en sprak eerder deze week nog over "mogelijk" misbruik bij een aantal klanten. Het gaat om een beveiligingslek in FortiOS en FortiProxy SSL-VPN, aangeduid als CVE-2023-27997.

Door het versturen van speciaal geprepareerde requests kan een aanvaller willekeurige code en commando's op de apparatuur uitvoeren. De impact van het lek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.2. Volgens Fortinet is het beveiligingslek mogelijk in een "beperkt aantal gevallen" misbruikt en wordt de situatie samen met de betreffende klanten gemonitord.

Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. houdt een lijst bij van actief aangevallen kwetsbaarheden en stelt vervolgens deadlines wanneer federale overheidsinstanties de update voor het betreffende probleem moeten installeren. De lijst, die inzicht geeft in kwetsbaarheden waarvan aanvallers misbruik maken, wordt geregeld met nieuw aangevallen beveiligingslekken uitgebreid.

De nieuwste update van de lijst betreft CVE-2023-27997, waarbij het CISA stelt dat de toevoeging is gebaseerd op bewijs van actief misbruik. Federale overheidsinstanties moeten de update van Fortinet die het probleem verhelpt voor 4 juli hebben geïnstalleerd. Fortinet is vooralsnog niet met nieuwe informatie gekomen.