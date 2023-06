VS looft 10 miljoen dollar uit voor criminelen achter Clop-ransomware

De Amerikaanse autoriteiten hebben een beloning tot 10 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie over de criminelen achter de Clop-ransomware. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken deed de oproep via Twitter. De Clop-groep is verantwoordelijk voor een wereldwijde aanval via een zerodaylek in MOVEit Transfer, waardoor het mogelijk was om bij tal van organisaties gevoelige gegevens te stelen. De criminelen zeggen de gegevens openbaar te maken als er geen losgeld wordt betaald.

MOVEit Transfer is een applicatie voor het uitwisselen van bestanden. Allerlei organisaties maken er gebruik van om onder andere vertrouwelijke informatie binnen de organisatie te delen. Verschillende Amerikaanse overheidsinstantie zijn slachtoffer van de aanvallen geworden, waarbij identiteitsgegevens van miljoenen Amerikanen zijn buitgemaakt.

Er wordt met name gezocht naar informatie waaruit blijkt dat de Clop-ransomwaregroep in opdracht van een buitenlandse mogendheid aanvallen op vitale Amerikaanse infrastructuur heeft uitgevoerd. Wie over de gezochte informatie beschikt kan via WhatsApp, Signal, Telegram en het Tor-netwerk contact met het ministerie opnemen.