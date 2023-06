Microsoft: storing Outlook, Teams en OneDrive veroorzaakt door ddos-aanval

De grote storing waar Outlook, Teams, OneDrive en andere Microsoft-diensten begin juni mee te maken kregen werd veroorzaakt door een ddos-aanval, aldus Microsoft. Vanwege de aanval hadden gebruikers geen toegang tot hun e-mail en bestanden en kon er geen gebruik worden gemaakt van het Azure-cloudplatform. Een groep aanvallers claimde verantwoordelijkheid voor de aanval.

In een blogposting stelt Microsoft dat een ddos-aanval de oorzaak van de storingen was. De aanval wordt toegeschreven aan een groep die door Microsoft "Storm-1359" wordt genoemd. "Deze aanvallen maakten gebruik van meerdere virtual private servers in combinatie met gehuurde cloudinfrastructuur, open proxies en ddos-tools", zo laat de verklaring van het techbedrijf weten. Microsoft stelt verder dat het geen bewijs heeft gezien dat klantgegevens zijn gecompromitteerd.

Volgens Microsoft combineerden de aanvallers verschillende soorten layer 7 ddos-aanvallen, waaronder flood-aanvallen, waarbij er een groot aantal https-requests wordt verstuurd. Daarnaast maakte de groep ook gebruik van cache bypasses. Microsoft maakt gebruik van content delivery networks (CDN) die de content van de oorspronkelijke server cachen. Bij een cache bypass wordt er verkeer gegenereerd dat direct naar deze "origin server" gaat, in plaats van het CDN.

Tevens stelt Microsoft dat er ook gebruik is gemaakt van een "Slowloris-aanval". Daarbij opent de aanvaller een verbinding naar de webserver en vraagt bijvoorbeeld een afbeelding op, zonder te bevestigen dat die is ontvangen. Hierdoor houdt de webserver de verbinding open en de opgevraagde afbeelding in het geheugen. Microsoft zegt dat het eerder al maatregelen hadt genomen om dergelijke aanvallen te voorkomen, maar dat het die vanwege de waargenomen aanvallen gaat aanpassen.