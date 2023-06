Man krijgt drie jaar cel voor stelen van 390.000 euro van Trust Wallet-gebruikers

De rechtbank Amsterdam heeft een man, die door middel van phishing bijna vier ton van Trust Wallet-gebruikers wist te stelen en 717.000 euro aan cryptovaluta witwaste, veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man had meerdere phishingsites gemaakt die leken op de website van TrustWallet.com. Trust Wallet is een wallet waarmee allerlei cryptovaluta is te beheren.

Via de phishingsites wist de man onder andere de seed phrases te verkrijgen waarmee hij toegang kreeg tot de Trust Wallets van zijn slachtoffers. Hoeveel slachtoffers de man maakte is onbekend, maar volgens de rechter staat vast dat hij zo'n 390.000 euro heeft gestolen. Daarnaast heeft de man meer dan 717.000 euro aan cryptovaluta witgewassen.

"Door fraude met cryptovaluta wordt het vertrouwen ondermijnd dat consumenten moeten kunnen hebben in het verhandelen en bewaren van cryptovaluta via blockchaintechnologie. Ook heeft verdachte grote bedragen witgewassen", aldus de rechter. "De impact van computercriminaliteit is groot en dat betekent dat de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd in beginsel lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf zijn."

Bij het bepalen van de strafmaat hield de rechter rekening met de jonge leeftijd van de verdachte en dat die spijt betuigde. "De rechtbank vindt dat verdachte enerzijds moet afrekenen voor de strafbare feiten en wil hem anderzijds extra motiveren om stappen in de goede richting te maken, door een gedeelte van de straf in voorwaardelijke vorm op te leggen." De verdachte kreeg een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd, waarvan één voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar geëist.